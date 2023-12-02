"Укрнефтебурение" прекратило добычу газа на Сахалинском месторождении

1 декабря ЧАО "Укрнефтебурение" остановило добычу природного газа и газового конденсата на одном из крупнейших месторождений Украины – Сахалинском месторождении, которое находится в Харьковской области.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрнефтебурения".

Причиной этого является постановление Шестого апелляционного административного суда, согласно которому специальное разрешение на пользование недрами № 6349 от 10 июля 2019 года было аннулировано.

Отмечается, что "Укрнефтебурение" считает такое решение необоснованным и оно может оказать негативное влияние на постоянное прохождение отопительного сезона 2023/2024.

"Шестой апелляционный административный суд Украины без надлежащих правовых оснований отменил приказ Госгеонадра и аннулировал спецразрешение на добычу путем поворота исполнения решения суда по административному делу №2а-7778/09/2670. Однако решение Окружного административного суда города Киева от 03 сентября 2009 года по делу №2а-7778/09/2670, поворот в котором осуществила сейчас апелляционная инстанция, касается выдачи другого спецразрешения – №5139 – который уже был аннулирован Госгеонадра в 2019 году", - сообщили в компании.

Там добавляют, что отменив новое спецразрешение, хотя дело относилось исключительно к старому, суд приостановил добычу газа компанией, входящей в пятерку крупнейших частных газодобывающих предприятий в стране с общей добычей газа около 500 млн кубометров природного в год.

"Укрнефтебурение" отмечает, что аннулированное разрешение лишает компанию возможности осуществлять хозяйственную деятельность и получать доходы, 90% которых должны направляться в Агентство по управлению активами (то есть в государственный бюджет Украины) на выполнение соглашения управления указанным активом.

Согласно сообщению, компания получила постановление суда еще 29 ноября, но из-за сложности процесса смогла выполнить остановку только 1 декабря.

Дело Сахалинского месторождения и "Укрнефтебурения"

Кабинет министров своим распоряжением №454-р от 23 мая одобрил передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний - "Укрнефтебурение " - в управление "Укрнефти". Антимонопольный комитет 29 июня предоставил "Укрнафте" в управление предприятия ООО "Ист Юроуп Петролеум", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", осуществляющих добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении и на которые было наложено арест в уголовном производстве.

В Государственном бюро расследований считают, что "Укрнефтебурение" присвоило недра Сахалинского месторождения противоправно.

Отметим, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предварительные решения по аресту и передаче в АРМА "Укрнефтебурение", однако уже на следующий день по повторному ходатайству ДБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать актив и передать его агентству.

14 июня "Укрнафта" сообщила, что подписала с АРМА договор об управлении корпоративными правами четырех указанных газовых компаний.

Отметим, что решением Печерского суда от 11 апреля добывающая компания "Укрнефтебурение", которая связана с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником, передана на баланс Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Накануне 7 апреля этот актив был арестован, поскольку правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн.

"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2020 году составила 844,3 млн куб. м и 86 тыс. тонн нефти и конденсата, в 2021 – 789,5 млн. куб. м и 80,8 тыс. тонн.