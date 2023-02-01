В "Укрнафте" и "Укртатнафте" разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн: детали обысков у Коломойского

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд. гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве напомнили, что ОАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ОАО "Укртатнафта" - нефтеперерабатывающей.

"В настоящее время в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов" - отметили в СБУ.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

"По результатам следственных действий топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - подчеркнули в СБУ.

Там напомнили, что в ноябре 2022 года сотрудники СБУ предприняли превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании Украины, а также обеспечить их передачу государственной собственности в рабочем состоянии.

Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Отметим, Служба безопасности Украины совместно с Бюром экономической безопасности 1 февраля провели обыски дома у олигарха Валерия Коломойского, который до национализации был конечным бенефициаром этих компаний.

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" Коломойского на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.

В настоящее время компании, конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, начали оспаривать решения государства об изъятии у них акций "Укрнафты" и "Укртатнафты".