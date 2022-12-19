Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій "Укрнафти" й "Укртатнафти"

Компанії, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойського та Геннадій Боголюбов, почали оскаржувати рішення держави про вилучення у них акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти".

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Про це йдеться у судовому реєстрі, пише Економічна правда.

На початку грудня кіпрська компанія Littop Enterprises Limited звернулася до суду з вимогою повернути вилучені у неї акції "Укрнафти".

Позовна заява компанії, яка надійшла до Господарського суду Києва 8 грудня, складалася із 18 пунктів, серед яких вимога витребувати із державної власності на користь Littop Enterprises 13,6% акцій "Укрнафти", а також визнати недійсними всі рішення позачергових загальних зборів акціонерів компанії, які відбулися 7 і 9 листопада 2022 року.

Компанія дала зрозуміти, що не проти тимчасового вилучення майна "Укранфти" для потреб оборони, але вимагає підтвердити за нею право власності на акції "Укрнафти".

Зокрема, вона запропонувала розглянути питання надання Укрнафті мобілізаційних завдань для цілей відведення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки.

Суд поки що не став розглядати позовну заяву Littop Enterprises та повернув її.

Він аргументував це тим, що компанія в одній заяві фактично об'єднала три позови (про повернення акцій, про скасування рішень акціонерних зборів, про скасування реєстраційних дій у держреєстрі), не пов'язані між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.

У середині листопада "Укрнафта" отримала нового керівника та відновила роботу підприємства після передачі активів компанії у державну власність, що тривало під наглядом силовиків.