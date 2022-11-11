- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
"Укрнафта" з новим керівником відновила роботу після обшуків
ПАТ "Укрнафта" отримала нового керівника та відновила роботу підприємства після передачі активів компанії у державну власність, що тривало під наглядом силовиків. Про це 11 вересня у Facebook повідомила пресслужба компанії.
"Укрнафту" очолив Сергій Корецький. Він приступив до виконання обов'язків.
"На сьогодні основна задача - забезпечити безперервну роботу підприємства в умовах воєнного стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів та фіскальну дисципліну", — процитували Корецького в "Укрнафті".
В компанії уточнили, що правоохоронні органи також завершили слідчі дії у центральному офісі ПАТ "Укрнафта".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, активи "Укрнафти" та ще чотирьох компаній офіційно передали в управління Міністерства оборони 7 листопада. Напередодні повідомлялося, що підприємства, повʼязані з Коломойським, Жеваго, Богуслаєвим та Григоришиним, переходять у власність держави.
Рішення про примусове відчуження у власність держави ухвалили за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.