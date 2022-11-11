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"Укрнафта" с новым руководителем возобновила работу после обысков
ПАО "Укрнафта" получило нового руководителя и возобновило работу предприятия после передачи активов компании в государственную собственность, что происходило под наблюдением силовиков. Об этом 11 сентября в Facebook сообщила пресс-служба компании.
"Укрнафту" возглавил Сергей Корецкий. Он приступил к исполнению обязанностей.
"На сегодняшний день основная задача - обеспечить непрерывную работу предприятия в условиях военного положения, сохранить стабильные объемы добычи углеводородов и фискальную дисциплину", - процитировали Корецкого в "Укрнафте".
В компании уточнили, что правоохранительные органы завершили следственные действия в центральном офисе ПАО "Укрнафта".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, активы "Укрнафты" и еще четырех компаний официально передали в управление Министерства обороны 7 ноября. Накануне сообщалось, что предприятия, связанные с Коломойским, Жеваго, Богуслаевым и Григоришиным, переходят в собственность государства.
Решение о принудительном отчуждении в собственность государства было принято по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.