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"Укрнафта" с новым руководителем возобновила работу после обысков

"Укрнафта" с новым руководителем возобновила работу после обысков

ПАО "Укрнафта" получило нового руководителя и возобновило работу предприятия после передачи активов компании в государственную собственность, что происходило под наблюдением силовиков. Об этом 11 сентября в Facebook сообщила пресс-служба компании.

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"Укрнафту" возглавил Сергей Корецкий. Он приступил к исполнению обязанностей.

"На сегодняшний день основная задача - обеспечить непрерывную работу предприятия в условиях военного положения, сохранить стабильные объемы добычи углеводородов и фискальную дисциплину", - процитировали Корецкого в "Укрнафте".

В компании уточнили, что правоохранительные органы завершили следственные действия в центральном офисе ПАО "Укрнафта".

Напомним, активы "Укрнафты" и еще четырех компаний официально передали в управление Министерства обороны 7 ноября. Накануне сообщалось, что предприятия, связанные с Коломойским, Жеваго, Богуслаевым и Григоришиным, переходят в собственность государства.

Решение о принудительном отчуждении в собственность государства было принято по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Автор:
Вита Молодан