Официально: акции пяти стратегических предприятий передали в управление Минобороны

Активы компаний "Укрннафта", ОАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

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Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего", - отметил Данилов.

По его словам, речь идет о компаниях "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

"Продукция, производимая указанными предприятиями, критически необходима для наших Вооруженных сил и энергетического сектора. Поэтому они должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время", - подчеркнул Данилов.

Он заявил, что уже работавшие предприятия получат больше заказов и больше гарантий от государства относительно производства продукции. Работа предприятий, которые на сегодняшний день не функционировали, будет возобновлена. Работники вернутся в производственный процесс.

"Украинская экономика сегодня на военных рельсах. Все мы работаем ради нашей победы. И такие стратегические предприятия также должны работать на победу Украины", – отметил Данилов.

Он добавил, что после завершения действия военного положения указанные активы могут быть возвращены собственникам или возможно соответствующее возмещение их стоимости.

Напомним, 7 ноября стало известно, что предприятия, связанные с Коломойским, Жеваго, Богуслаевым и Григоришиным, переходят в собственность государства.