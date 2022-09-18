У Коломойского провели обыски в рамках расследования дела "Укрнафты" - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у бизнесмена Игоря Коломойского в рамках расследования дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн в 2015 году.

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Об этом сообщило издание ZN. RU со ссылкой на свидетелей событий.

По результатам обыска детективы изъяли документы, гаджет, а также скачали информацию, которую он содержал. Предварительно известно, что обыск был проведен без предупреждения.

На сегодняшний день Коломойский не является подозреваемым по делу в отношении "Укрнафты", но он - член наблюдательного совета компании. При этом недавно, 2 сентября, НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщило восьми лицам о подозрении в завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" на сумму 13,3 миллиарда гривен.

Следователи установили, что представители "Укрнафты" в июле 2015 года заключили с коммерческим предприятием 52 договора на поставку до конца года нефтепродуктов на сумму 2,57 миллиарда гривен в пользу "Укрнафты", которая в свою очередь авансом заплатила за них в полном объеме.

Однако в дальнейшем "Укрнафта" заключила дополнительные соглашения по отсрочке поставки нефтепродуктов до конца 2018 года. В конце концов, они так и не были поставлены, а уплаченным авансом должностные лица коммерческого предприятия завладели и в дальнейшем перечислили его на счета оффшорных компаний.