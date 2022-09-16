Суд забрал у Коломойского право на эксплуатацию аэропорта "Днепр"

В пятницу, 16 сентября, Днепровский окружной административный суд упразднил право компании "Галтера" бизнесмена Игоря Коломойского на эксплуатацию Днепропетровского аэропорта. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

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Истцом по данному делу выступил городской совет Днепра, третьим лицом – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Филатов считает, что более десяти лет Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны и Госавиаслужба не обращали внимания на то, что "Коломойский монополизирует воздушное пространство, используя аэропорт".

"Да, наш аэропорт сейчас разрушен. Да, война будет еще долго. Но придет время, когда днепряне будут летать свободно в Европу. Лоукостами. Без Коломойского", - прокомментировал Филатов решение суда.

Напомним, еще в 2008 году СНБО принял решение о передаче имущественного комплекса аэропорта Днепра на баланс государственного предприятия Международный аэропорт "Днепропетровск".

В 2009 году СНБО изменил решение. Компания " Галтера" Коломойского получила право самостоятельно эксплуатировать аэропорт, но при этом должна была оставить взлетно-посадочную полосу государству. Но на деле "Галтера" контролировала и взлетную полосу.

Источник фото: ua.depositphotos.com