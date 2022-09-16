Суд забрав у Коломойського право на експлуатацію аеропорту "Дніпро"

В п'ятницю, 16 вересня, Дніпровський окружний адміністративний суд скасував право компанії "Галтера" бізнесмена Ігоря Коломойського на експлуатацію Дніпропетровського аеропорту.

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Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Позивачем в даній справі виступила міська рада Дніпра, третьою особою – Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Філатов вважає, що більше десяти років Кабінет міністрів, Рада національної безпеки та оборони та Державіаслужба не звертали увагу на те, що "Коломойський монополізує повітряний простір, використовуючи аеропорт".

"Так, наш аеропорт зараз зруйнований. Так, війна буде ще довго. Але настане час, коли дніпряни літатимуть вільно до Європи. Лоукостами. Без Коломойського", — прокоментував Філатов рішення суду.

Нагадаємо, ще у 2008 році РНБО прийняла рішення про передачу майнового комплексу аеропорту Дніпра на баланс державного підприємства Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ".

У 2009 році РНБО змінила рішення. Компанія "Галтера" Коломойського отримала право самостійно експлуатувати аеропорт, але при цьому мала залишити злітно-посадкову смугу державі. Але на ділі "Галтера" контролювала і злітну полосу самостійно.

Джерело фото: ua.depositphotos.com