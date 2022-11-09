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Вооруженные люди заблокировали офис "Укрнафты". В СБУ объяснили, что происходит
В ОАО "Укрнафта" заявили, что с 8 часов вечера 8 ноября вооруженные люди заблокировали работу центрального офиса компании. Такое сообщение пресс-служба "Укрнафты" опубликовала 9 сентября.
"Сегодня утром сотрудников и руководителей компании не допустили на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией", - говорится в заявлении.
В компании также утверждают, что представители НАК "Нафтогаз" и Министерства обороны не предоставили документы, касающиеся деятельности "Укрнафты" в новом формате. Решения суда, санкционирующего проведение силовых действий, компания также не получила.
Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что направила группу своих сотрудников в офис компании, чтобы обеспечить передачу в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в государственную собственность в рабочем состоянии", - пояснили в СБУ.
Работа СБУ и Бюро экономической безопасности продолжается уже несколько часов, ведь сотрудники проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год.
Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях по увеличению прибыли при изготовлении горючего.
При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора готовится уведомление о подозрении менеджменту компании по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).
Напомним, активы "Укрнафты" и четырех компаний официально передали в управление Министерства обороны 7 ноября. Накануне сообщалось, что предприятия, связанные с Коломойским, Жеваго, Богуслаевым и Григоришиным, переходят в собственность государства.
Решение о принудительном отчуждении в собственность государства было принято по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.