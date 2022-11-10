Экс-руководитель WOG возглавил "Укрнафту" и "Укртатнафту" - госреестр

Новым главой компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта" стал Сергей Корецкий, который ранее был гендиректором сети АЗС WOG.

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Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Пресс-служба "Укрнафты" также сообщила, что Корецкий стал новым главой компании, но ссылается при этом на Opendatabot. В компании также заявили, что Корецкий не явился на работу 10 ноября, каких-либо официальных объяснений, информации трудовой коллектив не получил. В пресс-службе подчеркнули, что офис компании до сих пор заблокирован.

Корецкий был генеральным директором WOG до октября 2018 года. После работы в сети АЗС он стал заниматься собственным бизнесом.

Напомним, активы "Укрнафты" и еще четырех компаний официально передали в управление Министерства обороны 7 ноября. Накануне сообщалось, что предприятия, связанные с Коломойским, Жеваго, Богуслаевым и Григоришиным, переходят в собственность государства.

Решение о принудительном отчуждении в собственность государства было принято по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.