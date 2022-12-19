Коломойский и Боголюбов начали оспаривать изъятие акций "Укрнафты" и "Укртатнафты"

Компании, конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, начали обжаловать решение государства об изъятии у них акций "Укрнафты" и "Укртатнафты".

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Об этом идет речь в судебном реестре, пишет Экономическая правда.

В начале декабря кипрская компания Littop Enterprises Limited обратилась в суд с требованием вернуть изъятые у нее акции "Укрнафты".

Исковое заявление компании, поступившее в Хозяйственный суд Киева 8 декабря, состояло из 18 пунктов, среди которых требование истребовать из государственной собственности в пользу Littop Enterprises 13,6% акций "Укрнафты", а также признать недействительными все решения внеочередного общего собрания акционеров компании, состоявшихся 7 и 9 ноября 2022 года.

Компания дала понять, что не против временного изъятия имущества "Укранфты" для нужд обороны, но требует подтвердить право собственности на акции "Укрнафты".

В частности, она предложила рассмотреть вопрос предоставления компании мобилизационных задач для целей отведения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Суд пока не стал рассматривать исковое заявление Littop Enterprises и вернул его.

Он аргументировал это тем, что компания в одном заявлении фактически объединила три иска (о возврате акций, об отмене решений акционерного собрания, об отмене регистрационных действий в госреестре), не связанных между собой основанием возникновения или представленными доказательствами.

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.

В середине ноября "Укрнафта" получила нового руководителя и возобновила работу предприятия после передачи активов компании в государственную собственность, которая продолжалась под наблюдением силовиков.