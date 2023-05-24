"Укрнефтебурение" Коломойского передали в управление "Укрнафты" - решение правительства

Кабинет министров своим распоряжением № 454-р от 23 мая одобрил передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний - "Укрнефтебурение" - в управление "Укрнафты".

Документ опубликовала пресс-служба правительства.

Своим распоряжением Кабмин согласился с предложением Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) и Минобороны по передаче арестованных активов бизнесмена Игоря Коломойского и партнеров в управление "Укрнафты".

Правительство поручило АРМА обеспечить передачу активов. В свою очередь "Укрнафта" и Минобороны должны принять "действенные меры" в соответствии с законодательством, направленным на предотвращение прерывания функционирования активов или риска сбоя в поставках природного газа, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Печерский районный суд Киева 3 мая отменил свои предварительные решения об аресте корпоративных прав компании и об их передаче АРМА. В то же время, на следующий день Печерский райсуд по его с Офисом генерального прокурора повторным ходатайством снова арестовал и передал корпоративные права "Укрнефтебурения" в АРМА.

У Коломойского "Укрнефтебурение" отобрали 19 апреля. После этого компания заявляла, что будет оспаривать решение.