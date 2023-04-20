Руками Коломойского: стало известно, по чьему заявлению НАБУ начало уголовное производство по “делу Сенниченко”

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство по возможному злоупотреблению служебным положением должностными лицами Фонда госимущества и членами наблюдательного совета "Одесского припортового завода" (так называемое "дело Сенниченко") по заявлению, инициированному подсанкционным нардепом Александром Дубинским.

Об этом пишет УНН.

Такие действия со стороны Дубинского, вероятно, обусловлены тем, сообщают журналисты, что компанию "Укрнефтебурение", связанную с Коломойским, еще в 2020 году не допустили к сотрудничеству с "Одесским припортовым заводом", а все из-за неконкурентных действий компании, которая предоставила значительно завышенное, экономически необоснованное и рисковое ценовое предложение во время конкурса по отбору поставщика газа на давальческих условиях.

"При предложенной компанией "Укрнефтебурении" цене в 77 долл. за тонну карбамида и 39,5 долл. за тонну аммиака невозможно обеспечивать безубыточную бизнес-модель (...) завышенное ценовое предложение создавало риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на Одесском припортовом заводе", - сообщали в ОПЗ.

В то же время, в материалах НАБУ отмечается, что попытки провести конкурс срывались руководством ФГИУ и лояльным к фонду руководством завода.

Как известно, сегодня компания "Укрнефтебурение", в интересах которой и было начато уголовное производство по "делу Сенниченко", находится под арестом и передана на баланс АРМА из-за того, что пользовалась противоправным спецразрешением на добычу нефти, газа и конденсата.

"По материалам производства, среди прочего установлено, что должностные лица ЧАО "НАК "Недра Украины", Государственной службы геологии и недр Украины, ЧАО "Девон", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" в период 2000-2023 годов, по предварительному сговору группой лиц, с целью получения неправомерной выгоды для себя или иного физического или юридического лица, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы путем заключения и исполнения договоров) совершили злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в определении Печерского районного суда города Киева.

Именно на место "Укрнефтебурения" (после исключения ее с конкурса по давальцу на ОПЗ) была выбрана компания "Агро Газ Трейдинг", которая также фигурирует в деле НАБУ.

В "Агро Газ Трейдинг" с обвинениями детективов не согласны и подчеркивают - полностью готовы сотрудничать со следствием, потому что их работа с "Одесским припортовым заводом" была полностью прозрачна и законна.

"Для меня эти обвинения были очередным шоком и полной неожиданностью, я не согласен с мнением следствия, не считаю себя участником организованной преступной группы. Вся деятельность нашей компании и к сотрудничеству ОПЗ, и дальше всегда была связана с исключительно законным полем и соответствием всем законодательным нормам. Мы в управлении компанией пытались применять лучшие мировые практики", - рассказал управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко.

Заметим, кроме Сенниченко, о подозрении в участии в преступной организации и присвоении имущества в особо крупных размерах сообщено, по формулировкам НАБУ, соорганизатору - приближенному к председателю ФГИ лицу, советнику председателя ФГИ, двум исполняющим в разное время обязанности директора ОПЗ, исполняющим руководителя ОГХК, двум владельцам компании-победителя аукциона по ОПЗ и еще двум соучастникам преступления.

Бывшего руководителя ОПЗ и советника бывшего председателя Фонда госимущества задержали, одному подозреваемому вручили подозрение без задержания. Остальные вышеперечисленные семь человек, в том числе экспредседатель ФГИ, получили подозрения заочно.