У Коломойського відібрали одну з найприбутковіших компаній України і передали її на баланс АРМА

Рішенням Печерського суду від 11 квітня видобувну компанію "Укрнафтобуріння", яка пов’язана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, передано на баланс Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований.

Про це повідомляє видання "Цензор.Нет".

"Арешт відбувся в рамках розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу (Харківська область Краснокутський район). Згідно з документами службові особи ПрАТ "НАК "Надра України" Державної служби геології та надр України не тільки дозволили кільком компаніям розробляти найцікавіші газові родовища, але й самостійно перерозподіляти прибутки", – пише видання.

У рішенні суду про арешт майна компанії зазначається, що у порушення пункту № 6 Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями договорів, компанія відчужила частки, що належали їй у спільному частковому майні, на підставі договорів купівлі-продажу №230/12 від 15.05.2012, №313/12 від 11.07.2012 та №136/13 від 30.04.2013 ТОВ "Голден Деррік", вийшла зі складу учасників та внесла відповідні зміни до договорів про спільну діяльність.

""Голден деррік" була частково державною компанією, якою володіла "Надра України". Тобто, фактично через неї договори на надра отримували так би мовити "зрозумілі" владі люди. Першу скандальну популярність ТОВ "Голден Деррік" отримала у 2011 році, протягом якого їй на позаконкурсній основі було видано більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами. Такі успіхи пов'язували з лобіюванням бізнесу компанії міністром енергетики Едуардом Ставицьким і Миколою Присяжнюком", - наголошують журналісти.

Вони додають, що згідно даних ЗМІ, до 2009 року основним акціонером Укрнафтобуріння був колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. Наприкінці 2009 року він перепродав свою частку структурам групи Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які після операції сконцентрували майже 90% компанії.

На початку 2010 року Мінекології видало "Укрнафтобурінню" нову ліцензію на розробку Сахалінського родовища, яку компанія намагалася отримати понад чотири роки. Але після перемоги Віктора Януковича Міністерство екології та Державна служба геології та надр, очолювані Злочевським та Едуардом Ставицьким, ліцензію відібрали.

Як зауважує видання, після Революції Гідності у 2014 році Коломойський намагався повернути втрачене через суди. Вже у 2016 його партнером у "Укрнафтобуріння" став колишній нардеп Віталій Хомутиннік. Також у 2017 стало відомо, що 67% "Голден Деррік" належить офшору Hartlog Limited з орбіти власника MosCityGroup Павла Фукса.

Власне через зв’язки Фукса з представниками влади Порошенка "Голден Деррік" знову почала отримувати дозволи на розробку надр. У лютому 2023 Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр, нагадує видання.

Але якщо 5 квітня суд арештував лише ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" Фукса і Котвіцького, то тепер руки влади дійшли і до чергового активу Коломойського. До того, влада забрала його частку "Укрнафти" та можливість експлуатувати аеропорт Дніпра", - підсумовують журналісти.

Вони звертауть увагу на те, що"Укрнафтобуріння" входить в топ найбільш прибуткових компаній України, хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році - до 3,77 млрд грн у 2022.

Нагадаємо, 7 листопада 2022 року підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.