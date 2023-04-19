У Коломойского отобрали одну из самых прибыльных компаний Украины и передали ее на баланс АРМА

Решением Печерского суда от 11 апреля добывающая компания "Укрнефтебурение", которая связана с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником, передана на баланс Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Накануне 7 апреля этот актив был арестован.

Об этом сообщает издание "Цензор.Нет".

"Арест состоялся в рамках расследования уголовного производства по промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа (Харьковская область Краснокутский район). Согласно документам должностные лица ЧАО "НАК "Недра Украины" Государственной службы геологии и недр Украины не только разрешили нескольким компаниям разрабатывать самые интересные газовые месторождения, но и самостоятельно перераспределять доходы", – пишет издание.

В решении суда об аресте имущества компании отмечается, что в нарушение пункта № 6 Порядка заключения государственными предприятиями, учреждениями, организациями договоров компания отчужила части, принадлежавшие ей в общем частичном имуществе, на основании договоров купли-продажи №230/12 от 15.05. 2012, №313/12 от 11.07.2012 и №136/13 от 30.04.2013 ООО "Голден Деррик", вышла из состава участников и внесла соответствующие изменения в договоры о совместной деятельности.

"Голден деррик" была частично государственной компанией, которой владела "Недра Украины". То есть, фактически из-за нее договоры на недра получали так сказать "понятные" власти люди. Первую скандальную популярность ООО "Голден Деррик" получила в 2011 году, в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами. Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком", - подчеркивают журналисты.

Они добавляют, что, согласно данным СМИ, до 2009 года основным акционером "Укрнефтебурения" был бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. В конце 2009 г. он перепродал свою долю структурам группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые после операции сконцентрировали почти 90% компании.

В начале 2010 года Минэкологии выдало "Укрнефтебурению" новую лицензию на разработку Сахалинского месторождения, которую компания пыталась получить более четырех лет. Но после победы Виктора Януковича Министерство экологии и Государственная служба геологии и недр, возглавляемые Злочевским и Эдуардом Ставицким, отобрали лицензию.

Как отмечает издание, после Революции Достоинства в 2014 году Коломойский пытался вернуть утраченное через суды. Уже в 2016 году его партнером в "Укрнефтебурении" стал бывший нардеп Виталий Хомутынник. Также в 2017 году стало известно, что 67% "Голден Деррик" принадлежит оффшору Hartlog Limited с орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса.

Собственно из-за связей Фукса с представителями власти Порошенко "Голден Деррик" снова начала получать разрешения на разработку недр. В феврале 2023 года Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило, что совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили противоправную деятельность бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр, напоминает издание.

Но если 5 апреля суд арестовал только ООО "Сахалинское"; ООО "Сириус-1"; ООО "Ист Юроуп Петролеум" Фукса и Котвицкого, теперь руки власти дошли и до очередного актива Коломойского. К тому же, власти забрали его долю "Укрнафты" и возможность эксплуатировать аэропорт Днепра ", - заключают журналисты.

Они обращают внимание на то, что "Укрнефтебурение" входит в топ наиболее прибыльных компаний Украины, хотя, несмотря на рекордно высокие цены на газ, в прошлом году уменьшила чистую прибыль с 5,65 млрд грн в 2021 году - до 3,77 млрд грн в 2022 году .

Напомним, 7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности у которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.