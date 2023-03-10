Верховный суд рассмотрит дело в отношении пакета акций Полтавского ГОКа, которым хочет завладеть Коломойский

15 марта Большая Палата Верховного Суда Украины будет рассматривать дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК).

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Об этом пишет gazeta.ua.

Ранее, в сентябре 2022 года, Северный апелляционный хозяйственный суд признал договоры купли-продажи этого пакета акций, заключенные 20 лет назад, недействительными. Компания Ferrexpo plc (Великобритания), которой принадлежит ЮГОК, подала кассационную жалобу на это решение.

Ожидается, что Верховный Суд вынесет окончательное решение о попытках оффшорных компаний отобрать акции ПГОКа у Ferrexpo.

Издание отмечает, что правовая абсурдность этого дела вызвала значительный резонанс в деловых кругах и средствах массовой информации, поскольку представляет собой явную попытку рейдерского захвата крупного промышленного актива, акционерами которого являются известные мировые компании и фонды, в частности BlackRock (США) и Суверенный фонд Норвегии. Эксперты и журналисты неоднократно обращали внимание на многочисленные юридические нарушения в процессе и указывали на его явную коррупционную заангажированность.

"Купа иностранных инвесторов покупала акции украинской компании, а теперь они с удивлением узнают, что украинские суды решили отыграть назад соглашение 20-летней давности, и теперь этим иностранным инвесторам принадлежит только фига с маком. Не из-за Путина. Не из-за войны. Решение украинского суда, который изобрел машину времени и отправился в прошлое и в данный момент любой иностранный инвестор будет смотреть на любую украинскую компанию, акции которой он покупал или думал купить, как на бомбу замедленного действия. владеют акциями Ferrexpo, подумают, что инвестировать в Украину - это всегда плохая идея", - так оценил попытки завладеть акциями ЮГОКа Сергей Фурса, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital.

В многочисленных журналистских расследованиях было отмечено, что оффшорные компании, инициировавшие это дело 20 лет назад, связаны с одиозным олигархом Игорем Коломойским. Речь идет о компаниях Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited. По регистрационным данным, начиная с 2016 года, директором каждой из названных четырех оффшорных компаний является София Исидора Сячинян (Sofia Isidorou Siachinian), которая, согласно сообщениям СМИ, является бенефициаром различных украинских компаний, которые, по данным YouControl, связаны с Коломойским и группой "Приват".

Также известно, что с 2017 года София Исидора является директором подставной компании Ariana Business Limited, зарегистрированной в Великобритании. По сообщениям СМИ, через эту компанию Игорь Коломойский контролировал добывающую компанию "Укрнефтебурение". Та же Исидора зарегистрирована также как секретарь кипрской Sunaltezza Consulting Ltd, которая на 100% принадлежит другой оффшорной компании - Grizal Enterprises Ltd, владельцем которой является Геннадий Боголюбов - давний партнер Коломойского.

Анализ информации из открытых источников и официальных реестров доказывает, что именно Игорь Коломойский пытается отобрать 40,19% акций Полтавского ГОКа у компании Ferrexpo plc.

Следует также отметить, что юридическая безупречность приобретения пакета акций ЮГОКа компанией Ferrexpo plc ранее была подтверждена в 2015 г. решением Высшего хозяйственного суда Украины.