Полтавскому ГОКу, обвиненному в неуплате ренты, частично разблокировали счета

Шевченковский районный суд Киева 16 февраля частично отменил арест банковских счетов Полтавского горно-обогатительного комбината, сообщают в компании Ferrexpo.

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Таким образом, суд частично удовлетворил требования предприятия. В частности, ему было разрешено производить выплату заработной платы и начисление больничных и пособий семьям погибших во время обороны Украины штатных сотрудников.

Также оно может оплачивать аренду коммунального и государственного имущества, товары и услуги государственных и коммунальных предприятий и учреждений, коммунальные платежи; производить выплаты, связанные с уплатой местных налогов и сборов, а также покупать продукты и арендовать помещения для проживания внутренне перемещенных лиц.

"Мы приветствуем прогресс, проявленный в данном решении суда, поскольку оно позволит предприятию в краткосрочной перспективе поддерживать финансовую стабильность многих сотрудников и их семей, а также местных общин, которые снова смогут получать налоги. Предприятие сможет частично возобновить благотворительную деятельность, направленную на поддержку ВПЛ", - прокомментировали на ГОКе.

В то же время суд отклонил возможность проведения им оплаты за товары и услуги, полученные от подрядных организаций. Предприятие считает, что продолжение запрета ставит под угрозу работу подрядчиков и финансовую стабильность нескольких тысяч их сотрудников.

На ПГОКе говорят, что для большинства из этих компаний он является основным заказчиком, а их услуги и товары являются критическими для обеспечения стабильной производственной деятельности комбината. В целом же он настаивает на важности полного разблокирования счетов и заявляет, что принимает все необходимые меры для этого.

Напомним, что 3 февраля Шевченковский райсуд Киева арестовал все счета ПГОКа, запретив все расходные операции, кроме уплаты налогов в государственный бюджет. Позже суд скорректировал определение, разрешив выплату зарплаты, объяснив это ограничение опиской. На предприятии говорят, что зарплату за январь уже удалось выплатить в полном объеме.

Перед этим, 2 февраля, Бюро экономической безопасности сообщило главному бухгалтеру Полтавского ГОКа о подозрении в уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге.

По данным следствия, в 2018-2021 годах он вносил ложные сведения в документы предприятия, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд. Кроме того, с сентября 2018 по декабрь 2021 года из-за его действия комбинат уклонился от уплаты до рентной платы за пользование недрами.

Судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за этого составила почти 2 миллиарда гривен. Впрочем, комбинат все обвинения опроверг, заявив, что рассчитывает и платит налог на ренту в соответствии с действующим законодательством, судебной практикой и практикой других горнодобывающих компаний.