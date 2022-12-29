Жеваго оставляет совет директорам Ferrexpo

Неисполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Констатин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба компании.

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Примечательно, что в этот же день французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваги, который в прошлом был народным депутатом Украины.

"Совет директоров был проинформирован о том, что господин Жеваго готов немедленно уйти из правления Ferrexpo plc. Совет директоров делает шаги для официального документирования его отставки и будет информировать рынок по мере необходимости", - говорится в официальном сообщении Ferrexpo.

В компании отмечают, что после появления накануне информации о задержании Жеваго совет регулярно встречается, получает советы от внешних консультантов и контактирует с представителями и членами семьи Жеваго в попытках прояснить его нынешнее положение.

Напомним, что накануне ГБР сообщило, что по его запросу французские правоохранители 27 декабря задержали экс-нардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" на горнолыжном курорте Куршевель.

Еще в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 млн долларов этого финансового учреждения. Также о подозрениях сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 бывшего нардепа объявили в международный розыск.

Известно, что на имущество подозреваемого олигарха наложен арест. В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА.