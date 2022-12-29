Жеваго залишає раду директорів Ferrexpo

Невиконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Констатин Жеваго залишає рада директорів Ferrexpo. Про це в четвер, 29 грудня повідомила пресслужба компанії.

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Показово, що цього ж дня французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваги, який в минулому був народним депутатом України.

"Рада директорів була проінформована про те, що пан Жеваго готовий негайно піти з правління Ferrexpo plc. Рада директорів робить кроки для офіційного документування його відставки і інформуватиме ринок у міру необхідності", — йдеться в офіційному повідомленні Ferrexpo.

В компанії зазначають, що після появи напередодні інформації про затримання Жеваги рада регулярно зустрічається, отримує поради від зовнішніх консультантів та контактує з представниками та членами родини Жеваги у спробах прояснити її нинішнє становище.

Нагадаємо, що напередодні ДБР повідомило, що за його запитом французькі правоохоронці 27 грудня затримали екснардепа та акціонера банку "Фінанси та Кредит" на гірськолижному курорті Куршевель.

Ще у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи. Також про підозри підозри повідомили низці топменеджерів банку. У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук.

Відомо, що на майно підозрюваного олігарха накладено арешт. Зокрема, на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до АРМА.