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"Артеріум" Жеваго підозрюють у співпраці з Росією - ЗМІ
Державне бюро розслідувань 25 листопада провело обшуки на підприємствах, які належать українському олігарху та екс-нардепу Костянтину Жеваго з метою перевірки його причетності до співпраці з Росією, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
"Перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності, перевіряється інформація щодо роботи його підприємств на користь РФ", - цитує "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.
Слідчі дії проводяться також у осіб, які займаються веденням бізнесу в Україні від імені Жеваго. Слідчі переконані: існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв'язок між Жеваго та цими підприємствами.
Крім зазначеної справи, Жеваго фігурує у кримінальному провадженні щодо ухилення його гірничо-збагачувальних комбінатів від сплати податків на суму 10 млрд. грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про те, що "Артеріум" міг продовжувати постачання до РФ після початку широкомасштабної агресії проти України у квітні писали російські ЗМІ.
Сама компанія заявила , що з 24 лютого не здійснював відвантаження препаратів до Росії. Проте заява була зроблена лише після початку обшуків у листопаді цього року.
За даними ЗМІ, Жеваго зараз знаходиться за межами України, а його яхта вартістю близько $70 мільйонів зі спірною назвою "Z" засвітилася у журналістському розслідуванні "Батальйон Монако".