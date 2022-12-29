Суд во Франции арестовал экс-нардепа Жеваго для дальнейшей экстрадиции

Суд города Шамбери (Франция) принял решение об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена, бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований. После этого начнется рассмотрение документов по экстрадиции экс-нардепа в Украину.

Напомним, что накануне ГБР сообщило, что по его запросу французские правоохранители 27 декабря задержали экс-нардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" на горнолыжном курорте Куршевель.

"После попыток обжаловать правомерность задержания фигурант согласился пройти вместе с представителями компетентных органов Франции", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что на 28 декабря было запланировано избрание Жеваго экстрадиционного ареста, но официально о результате рассмотрения вопроса в среду украинские правоохранители так и не сообщили.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он как бенефициар банка "Финансы и кредит" организовал растрату 113 миллионов долларов этого финучреждения. Также о подозрении тогда сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск. В ГБР отмечают, что ходатайствовали об экстрадиции Жеваго перед 38 странами.