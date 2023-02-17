Полтавському ГЗК, звинуваченому в несплаті ренти, частково розблокували рахунки

Шевченківський районний суд Києва 16 лютого часткового скасував арешт банківських рахунків Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, повідомляють у компанії Ferrexpo.

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Таким чином, суд частково задовольнив вимоги підприємства. Зокрема, йому було дозволено здійснювати виплату заробітної плати і нарахування лікарняних та допомоги сімʼям загиблих під час оборони України штатних співробітників.

Також воно може сплачувати оренду комунального та державного майна, товарів та послуг державних та комунальних підприємств і установ, комунальні платежі; здійснювати виплати, пов'язані зі сплатою місцевих податків та зборів, а також купувати харчі, продукти та орендувати приміщення для проживання внутрішньо переміщених осіб.

"Ми вітаємо прогрес, виявлений у даному рішенні суду, адже воно дозволить підприємству у короткостроковій перспективі підтримувати фінансову стабільність багатьох співробітників та їхніх сімей, а також місцевих громад, які знову зможуть отримувати податки. Підприємство зможе частково відновити благодійну діяльність, спрямовану на підтримку ВПО", - прокоментували на ГЗК.

Натомість суд відхилив можливість проведення ним сплати за товари і послуги, отримані від підрядних організацій. Підприємство вважає, що продовження заборони ставить під загрозу роботу підрядників та фінансову стабільність декількох тисяч їхніх співробітників.

На ПГЗК кажуть, що для більшості з цих компаній він є основним замовником, а їхні послуги та товари є критичними для забезпечення стабільної виробничої діяльності комбінату. Втім, він наполягає на важливості повного розблокування рахунків і заявляє, що вживає всіх необхідних заходів для цього.

Нагадаємо, що 3 лютого Шевченківський райсуду Києва арештував всі рахунки ПГЗК, заборонивши всі видаткові операції, окрім сплати податків до державного бюжету. Пізніше суд скоригував ухвалу, дозволивши виплату зарплати, пояснивши це обмеження опискою. На підприємстві кажуть, що зарплату за січень вже вдалося виплатити в повному обсязі.

Перед цим, 2 лютого, Бюро економічної безпеки повідомило головному бухгалтеру Полтавського ГЗК про підозру в ухиленні від сплати податків та службовому підробленні.

За даними слідства, в 2018-2021 роках він вносив неправдиві відомості в документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. Крім того, з вересня 2018 до грудня 2021 року через його дії комбінат ухилився від сплати до рентної плати за користування надрами.

Судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через це склала майже 2 мільярда гривень. Втім, комбінат всі звинувачення спростував, заявивши, що розраховує та сплачує податок на ренту відповідно до чинного законодавства, судової практики та практики інших гірничодобувних компаній.