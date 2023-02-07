Мерія Дніпра відсудила аеропорт у Коломойського

Мерія Дніпра спільно з НАБУ остаточно відсудили аеропорт у олігарха Ігоря Коломойського.

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Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Він нагадав, що ще декілька місяців тому суд відібрав у Коломойського аеропорт, проте рішення повинно було набрати сили після апеляції.

"Тепер – після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті міста", – зазначив мер Дніпра.

Філатов зауважив, що попереду ще касаційний суд. Але міський голова переконаний, що летовище вже "вирвано з рук" олігарха.

Мер Дніпра переконаний, що після перемоги України у війні, у аеропорт нарешті зайдуть лоукости, тож дніпряни і всі охочі зможуть літати за кордон за адекватними цінами.

Філатов подякував НАБУ за реагування на ситуацію та за допомогу міськраді у відстоюванні інтересів всіх містян.

"І також подяка Державіаслужбі за її принципову позицію, яка без НАБУ може й не була б такою принциповою", – зазначив мер Дніпра.

Зазначимо, 16 вересня, суд скасував право компанії "Галтера" бізнесмена Ігоря Коломойського на експлуатацію Дніпропетровського аеропорту.

Державний майновий комплекс понад 10 років використовувався у приватних інтересах олігарха.

За даними ЗМІ, дніпровський Коломойський контролював з 2009 року, і сам вирішував, чиї літаки туди пускати, та які ціни на квитки встановлювати. Роками в аеропорт намагалися пробитися світові авіакомпанії, але безуспішно.

У 2015 році уряд прийняв рішення передати аеродром Міністерству оборони. Також Фонд держмайна подав судовий позов про повернення державі майнового комплексу аеропорту. Після тривалих судових перипетій у 2020 році Верховний суд остаточно відмовився забрати у Коломойського майновий комплекс аеропорту начебто через те, що в договорі не було прописано, кому саме компанія повинна його передати.