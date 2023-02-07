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Мэрия Днепра отсудила аэропорт у Коломойского
Мэрия Днепра совместно с НАБУ окончательно отсудили аэропорт у олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Он напомнил, что еще несколько месяцев назад суд отобрал у Коломойского аэропорт, однако решение должно было вступить в силу после апелляции.
"Теперь – после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорте города", – отметил мэр Днепра.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Филатов заметил, что впереди еще кассационный суд. Но городской голова убежден, что аэродром уже "вырван из рук" олигарха.
Мэр Днепра убежден, что после победы Украины в войне, в аэропорт наконец-то зайдут лоукосты, поэтому днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам.
Филатов поблагодарил НАБУ за реагирование на ситуацию и помощь горсовету в отстаивании интересов всех горожан.
"И также благодарность Госавиаслужбе за ее принципиальную позицию, которая без НАБУ может и не была бы столь принципиальной", – отметил мэр Днепра.
Напомним, 16 сентября суд отменил право компании "Галтера" бизнесмена Игоря Коломойского на эксплуатацию Днепропетровского аэропорта.
Государственный имущественный комплекс более 10 лет использовался в частных интересах олигарха.
По данным СМИ, днепровский аэропорт Коломойский контролировал с 2009 года, и сам решал, чьи самолеты туда пускать и какие цены на билеты устанавливать. Годами в аэропорт пытались пробиться мировые авиакомпании, но безуспешно.
В 2015 году правительство приняло решение передать аэродром Министерству обороны. Также Фонд госимущества подал судебный иск о возвращении государству имущественного комплекса аэропорта. После длительных судебных перипетий в 2020 году Верховный суд окончательно отказался забрать у Коломойского имущественный комплекс аэропорта вроде бы из-за того, что в договоре не было прописано, кому именно компания должна его передать.