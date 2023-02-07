Мэрия Днепра отсудила аэропорт у Коломойского

Мэрия Днепра совместно с НАБУ окончательно отсудили аэропорт у олигарха Игоря Коломойского.

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Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Он напомнил, что еще несколько месяцев назад суд отобрал у Коломойского аэропорт, однако решение должно было вступить в силу после апелляции.

"Теперь – после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорте города", – отметил мэр Днепра.

Филатов заметил, что впереди еще кассационный суд. Но городской голова убежден, что аэродром уже "вырван из рук" олигарха.

Мэр Днепра убежден, что после победы Украины в войне, в аэропорт наконец-то зайдут лоукосты, поэтому днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам.

Филатов поблагодарил НАБУ за реагирование на ситуацию и помощь горсовету в отстаивании интересов всех горожан.

"И также благодарность Госавиаслужбе за ее принципиальную позицию, которая без НАБУ может и не была бы столь принципиальной", – отметил мэр Днепра.

Напомним, 16 сентября суд отменил право компании "Галтера" бизнесмена Игоря Коломойского на эксплуатацию Днепропетровского аэропорта.

Государственный имущественный комплекс более 10 лет использовался в частных интересах олигарха.

По данным СМИ, днепровский аэропорт Коломойский контролировал с 2009 года, и сам решал, чьи самолеты туда пускать и какие цены на билеты устанавливать. Годами в аэропорт пытались пробиться мировые авиакомпании, но безуспешно.

В 2015 году правительство приняло решение передать аэродром Министерству обороны. Также Фонд госимущества подал судебный иск о возвращении государству имущественного комплекса аэропорта. После длительных судебных перипетий в 2020 году Верховный суд окончательно отказался забрать у Коломойского имущественный комплекс аэропорта вроде бы из-за того, что в договоре не было прописано, кому именно компания должна его передать.