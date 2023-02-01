Весенние посадки. Почему в Украине активизировалась борьба с коррупционерами и что будет дальше

За день до визита в Украину главы Еврокомиссии правоохранители активизировали борьбу с коррупционерами всех уровней. После ряда коррупционных скандалов января Банковая хочет подать западным союзникам сигнал, что украинские власти готовы бороться с коррупцией.

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Утро среды 1 февраля обозначилось обысками у одиозного бизнесмена Игоря Коломойского. СБУ на ДБР проводили обыски в доме лидера неформальной группы "Приват" в рамках дела о присвоении прежним менеджментом 40 млрд гривен компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта" , которые ранее были под контролем "приватовцев" и вернулись под государственный контроль еще в ноябре прошлого года .

Кроме Коломойского, в этот же день обыскивали бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова и сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Игорю Насалику . Также подозрение от ДБР получил бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов , подозреваемый в причастности к закупкам продуктов для ВСУ по завышенным ценам . Кроме этого был уволен руководитель Таможенной службы и анонсированы кадровые съемы во всем руководящем составе этой структуры .

Конечно после коррупционных скандалов января ответная реакция правоохранителей является достаточно ожидаемым и нужным шагом. из-за войны украинский бюджет очень зависим от внешней помощи, а способность ВСУ защищать страну в борьбе с врагом зависит от поставок западного оружия. Западное общество достаточно чувствительно к коррупционным скандалам, а нарратив относительно того, что Украина является коррумпированным государством, разворовывающим западную помощь, достаточно активно продвигают кремлевские пропагандисты как в самой России, так и на западе. Поэтому способность к самоочищению и решительные действия по борьбе с коррупцией могут быть вопросом выживания для воюющей страны.

Кроме того, 2 февраля ожидается визит в Киев главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Ожидается, что во время этого визита могут быть озвучены перспективы членства Украины в ЕС. Премьер-министр Денис Шмигаль ранее заявлял, что Украина рассчитывает на ускоренную процедуру вступления в Евросоюз, а именно на полноправное членство в течение двух лет . Однако, несмотря на то, что Украина имеет репутацию страны, защищающей европейские ценности с оружием в руках, консенсуса относительно ее быстрого членства в блоке среди лидеров ЕС нет. По сообщениям европейских СМИ, ожидается, что во время визита в Киев фон дер Ляен похвалит украинские власти за прогресс на пути к реформам, но вряд ли озвучит решение о членстве Украины в блоке в ближайшее время . В ходе визита главы Еврокомиссии будет обсуждаться и вопрос финансирования воюющей Украины. Таким образом, активность правоохранителей именно накануне визита вполне может быть элементом создания нужной атмосферы для высокой гости.

Обыски у Коломойского и Авакова могли быть сигналом для депутатов

Председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, говорит, что отношения между Коломойским и Банковой остыли по двум причинам. Во-первых, после победы Зеленского на президентских выборах Коломойский пытался руководить депутатами в том числе из президентской фракции, что очень не понравилось Банковой. Поэтому Зеленский еще до войны пытался всячески ограничить влияние Игоря Валерьевича на политику, который контролировал довольно значительную депутатскую группу во фракции “Слуга Народа”. Многим из этих депутатов тогда довольно жестко задали вопрос: в чьих интересах они будут работать дальше? Большинство из парламентариев согласились перейти на сторону президента. Других, например Александр Дубинский, показательно исключили из фракции.

Во-вторых, США ввели санкции против Игоря Коломойского и его семьи. А в текущих условиях критическое отношение к бизнесмену в США очень сильно влияет и на отношение к нему Банковой.

Почему обыски у Коломойского состоялись именно сейчас? Предполагаю, что это связано с недавними слухами о его политической активности. Были сообщения о том, что бизнесмен собирал близких депутатов на Буковеле и что-то с ними обсуждал. Очевидно, такую активизацию со стороны Коломойского власти расценили как вызов для себя. Так что его решили поставить на место. Вместе с тем показать членам парламента, что нужно держать дистанцию и не связываться с этим человеком, поскольку у него проблемы. Это же может касаться и обысков у Авакова со Столаром”, - говорит Фесенко.

Он отмечает, что "приватовцы" контролировали "Укрнафту" и "Укртатнафту" еще при президентстве Ющенко, а компанию вернули под контроль государства в ноябре прошлого года. За время управления "приватовцами" вокруг компаний было много коррупционных скандалов . Так что юридические основания у правоохранителей вполне могли быть. Однако Фесенко считает, что обыски именно у акционера имеют политический подтекст.

“Сейчас Банковая пытается сохранить контроль в парламенте. Депутатов от ОПЗЖ, которые из соображений собственной безопасности голосуют "как надо", становится с каждой неделей все меньше. Так что голосов тоже может не хватать. Поэтому у Коломойского могли попытаться воспользоваться ситуацией и шантажировать президентскую партию или торговаться с ней. Им продемонстрировали, что никаких уступок не будет, а кто будет качать права или ставить ультиматумы будет иметь проблемы”, - говорит Фесенко.

Фесенко также считает, что причиной активизации стражей порядка может быть саммит Украина-ЕС, который вскоре должен состояться. Он говорит, что увольнение на таможне, подозрение заместителю министра обороны и другие события могут быть сигналом для ЕС о том, что Украина активно борется с коррупцией и готова к самоочищению.

Это мнение разделяет и один из депутатов фракции "Слуга Народа", который на правах анонимности рассказал Delo.ua о том, что партнеры Украины послали властям достаточно четкие сигналы об условиях, на которых готовы продолжить сотрудничество. Вероятно, это и стало причиной такой “зачистки”. При этом собеседник издания сомневается, что обыски у Коломойского могли быть связаны с политической активностью его депутатов.

“Летом, когда вся эта группа депутатов не имела никакой поддержки от Коломойского, ходили слухи, что они пошли “на поклон” в Арахамию. Хотели выторговать себе дополнительные условия и преференции, но Давид им отказал. Однако они время от времени голосовали вместе с нами. Может, Игорь Валерьевич их и собирал, но пойдут ли они к нему снова сложно сказать”, - рассказал депутат.

Фактор войны

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что правоохранители активизировались в борьбе с коррупционерами из-за того, что у власти появилась политическая воля. Также появились исполнители в лице исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка, что очень важно, поскольку многие из украинской элиты связаны родственными и бизнес-связями.

“Конечно во многом такой активности стал фактор войны. Эйфория и ощущение того, что мы уже завтра возьмем Москву, закончились еще в прошлом году. Мы все приняли тот факт, что война может быть долгой, а наша зависимость от Запада увеличивается. Нам до полномасштабной войны так и не удалось построить свою военную промышленность, а советские запасы заканчиваются. Так что пройдет еще несколько месяцев и у нас почти большинство вооружений будет западного происхождения. Даже то рязанское оружие, которое у нас есть в большинстве своем западного происхождения. Я уже не говорю о зависимости бюджета от западной помощи. Я думаю в этих условиях высшему руководству страны уже нечего терять. Даже то, что Коломойский контролирует значительную группу в парламенте, не мешает тому, чтобы начать серьезную деятельность против него”, - говорит Голобуцкий.

Он отмечает, что к каждому из фигурантов громких дел, в рамках которых велись следственные действия 1 февраля, у правоохранителей могут быть вполне объективные вопросы. И вполне возможно, что активизация борьбы с коррупцией является следствием убедительного желания меры изменить ситуацию в Украине.

“Для нас и нашего суверенитета будет лучше, если мы будем бороться с коррупцией сами, чем когда западные союзники возьмут дело в свои руки. Конечно мы прогрессируем в этом вопросе и такого беспорядка, как был при Януковиче, у нас давно нет, но текущая ситуация все равно недопустима и угрожает будущему нашей страны”, - говорит Голобуцкий.

Бывший министр инфраструктуры и член партии "Европейская Солидарность" Владимир Емельян также отмечает, что союзники Украины крайне озабочены ситуацией внутри страны.

“Они помогают нам победить врага и одновременно с непониманием относятся к ситуациям, когда у нас для военных покупают яйца втрое дороже, или воруют на генераторах. Пока идет война, мы договорились не критиковать власть, но с пониманием того, что власть себя ведет прозрачно, эффективно и власть показывает пример. К сожалению, мы пока видим много негативных примеров, которые нивелируют нашу поддержку власти. Так что если эти дела будут доведены до суда и будут вынесены справедливые приговоры, это будет не только соответствовать ожиданиям союзников, но и ожиданиям украинского народа. Однако список фигурантов уголовных дел пока слишком короткий, например мне неизвестно, почему не сидит бывший глава СБУ Баканов, или где сейчас бывший глава ДБР”, - сказал Емельян.