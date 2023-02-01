Колишньому замміністра оборони, який відповідав за закупки продуктів для військових, загрожує до 15 років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Про це 1 лютого повідомила пресслужба ДБР.

Хоча ім'я підозрюваного не називають, очевидно, що йдеться про В'ячеслава Шаповалова, якого звільнили з посади після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

За даними слідства, він сприяв укладенню договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Хмельницький знав, про низьку якість товару та примушував підлеглих приймати його на військові склади та проводити повторні лабораторні випробування бронепластин, які не витримали первинних випробувань. При цьому він ігнорував звернення командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції.

ДБР повідомило колишньому замміністра оборони про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У межах кримінального провадження ДБР проводяться 17 обшуків за різними адресами, вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами по справі.

Нагадаємо, що скандал довкола закупівель Міноборони виник через публікацію в ЗМІ щодо угоди про закупівлю продуктів для військовослужбовців за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах.

Скандал призвів до звільнення його заступника Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міністерства оборониБогдана Хмельницького.