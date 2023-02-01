Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Бывшему замминистра обороны, который отвечал за закупки продуктов для военных, грозит до 15 лет заключения

Бывшему замминистра обороны, который отвечал за закупки продуктов для военных, грозит до 15 лет заключения

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Хотя имя подозреваемого не называют, очевидно, что речь идет о Вячеславе Шаповалове, которого уволили с должности после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

По данным следствия, он способствовал заключению договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Хмельницкий знал о низком качестве товара и заставлял подчиненных принимать его на военные склады и проводить повторные лабораторные испытания бронепластин, не выдержавших первоначальных испытаний. При этом он игнорировал обращение командования Сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.

ГБР сообщил бывшему замминистра обороны о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В рамках уголовного производства ГБР проводятся 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.

Напомним, что скандал вокруг закупок Минобороны возник из-за публикации в СМИ о соглашении о закупке продуктов для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах.

Скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

Автор:
Вита Молодан