Бывшему замминистра обороны, который отвечал за закупки продуктов для военных, грозит до 15 лет заключения

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Хотя имя подозреваемого не называют, очевидно, что речь идет о Вячеславе Шаповалове, которого уволили с должности после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

По данным следствия, он способствовал заключению договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Хмельницкий знал о низком качестве товара и заставлял подчиненных принимать его на военные склады и проводить повторные лабораторные испытания бронепластин, не выдержавших первоначальных испытаний. При этом он игнорировал обращение командования Сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.

ГБР сообщил бывшему замминистра обороны о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В рамках уголовного производства ГБР проводятся 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.

Напомним, что скандал вокруг закупок Минобороны возник из-за публикации в СМИ о соглашении о закупке продуктов для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах.

Скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.