Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии с публикацией цен

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Такое решение было принято по результатам совещания с Министерством обороны, Министерством экономики, Государственной аудиторской службой, Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований.

Для реализации этой задачи Шмыгаль инициировал создание рабочей группы под председательством первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко.

Группа должна рассмотреть возможность создания отдельного раздела в электронной системе публичных закупок Prozorro для военных нужд. По словам главы правительства, обязательным элементом новой системы должно стать публикация цен на продукты и товары.

Напомним, что скандал вокруг закупок Минобороны возник из-за публикации 21 января издания "Зеркало недели", которое ссылалось на договор о закупке продуктов для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах.

В Министерстве обороны же назвали информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение и пригрозили обратиться в Службу безопасности Украины. Министру Алексею Резникову пришлось отчитываться по этому поводу перед комитетом Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, но нардепы решили не рекомендовать его отставку.

Впрочем, скандал все же привел к увольнению его заместителя Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро заявило, что и до огласки в СМИ принялось расследовать возможные злоупотребления Министерства обороны при закупке продуктов питания для военнослужащих.