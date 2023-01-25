"Ни один яйцо не было куплено по этой стоимости": Шаповалов заявил, что Минобороны не потратило ни копейки по опубликованным в СМИ договорам

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Документы по закупкам питания Минобороны, опубликованные в СМИ, не были заактированы, а потому ни одна гривня по этим соглашениям не была израсходована. Об этом в интервью рассказал бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов.

Он рассказал, что еще до публикаций в СМИ в министерстве заметили ошибку в документах и работали над ее исправлением, поэтому эти договоры так и не попали в казначейство.

“Договор от 23 декабря 2022 года так и не был зарегистрирован в казначействе – то есть не является документом по сути де-юре. Уже к 1 января документ должен быть направлен в казначейство, но мы этого не сделали, поскольку велась работа над обнаруженными ошибками.

Ни одна из опубликованных журналистами форм еще не была запущена в работу, движения средств по этим договорам не было, и они вступили в силу только после регистрации в казначействе – с начала взятия обязательств. Поэтому говорить, что мы купили продукты отдельно по такой цене – неправильно. Неправильно по двум причинам. Первую я назвал. Вторая – мы не покупаем продукты. Мы покупаем услугу. И она стоит 145,8 грн. в сутки на бойца, цена эта индикативная (…) Поэтому ни копейки денег по этому договору не были перечислены. Более того – ни одно яйцо не было заактировано по этой стоимости”, - заявил Шаповалов.

Напомним, после волны обвинений в сторону Минобороны, связанных с закупкой услуг питания для военных, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ Вячеслав Шаповалов добровольно подал в отставку с должности замминистра обороны.