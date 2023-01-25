“Жодного яйця не було заактовано за цією вартістю”: Шаповалов заявив, що Міноборони не витратило ні копійки за опублікованими у ЗМІ договорами

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Документи щодо закупівель харчування Міноборони, які опублікували у ЗМІ, не були заактовані, а тому жодна гривня за цими угодами не була витрачена. Про це в інтерв’ю УНН розповів колишній заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

Він розповів, що ще до публікацій у ЗМІ в міністерстві помітили помилку у документах і працювали над її виправленням, тому ці договори так і не потрапили до казначейства.

“Договір від 23 грудня 2022 року так і не був зареєстрований у казначействі – тобто, не є документом по суті де-юре. Вже до 1 січня документ мав бути направлений до казначейства, але ми цього не зробили, оскільки велася робота над помилками, що були виявлені.

Жодна з опублікованих журналістами форм ще не була запущена в роботу, руху коштів за цими договорами не було, і вони набрали б чинності лише після реєстрації в казначействі – з початку взяття зобов'язань. Тому казати, що ми купили продукти окремо за такою ціною – неправильно. Неправильно з двох причин. Першу я назвав. Друга – ми не купуємо продукти. Ми купуємо послугу. І вона коштує 145,8 грн. на добу на бійця, ціна ця індикативна (...) Тому ні копійки грошей за цим договором не було перераховано. Більше того – жодного яйця не було заактовано за цією вартістю”, - заявив Шаповалов.

Нагадаємо, після хвилі звинувачень у бік Міноборони, пов’язаних із закупкою послуг харчування для військових, В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, добровільно подав у відставку з посади заступника міністра оборони.