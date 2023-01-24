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Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА
На заседании 24 января Кабинет Министр согласовал проекты указов Президента Украины об увольнении пяти глав областных военных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По его словам, на заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений, а именно поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА;
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Александра Старуха – Запорожская ОВА.
Также с должностей заместителей министров уволены:Подписывайтесь на наш Telegram канал
● Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны Украины;
● Иван Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
● Вячеслав Негода – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
● Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.
В то же время, на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
Напомним, по информации СМИ, Алексей Кулеба может занять должность заместителя главы Офиса президента вместо уволенного Кирилла Тимошенко.
Отметим, сегодня заместители министра развития общин и территорий Вячеслав Негода и Иван Лукеря подали в отставку. Причины такого решения они не назвали.
Также 24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповал, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.