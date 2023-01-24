Ще один заступник міністра подав у відставку

Заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря написав заяву про звільнення.

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Про це він написав у Facebook.

"Дякую колегам та партнерам по уряду, парламенту, Офісу президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст. Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль. Що далі – оголошу незабаром", – зазначив Лукеря.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Його затримали під час отримання 400 тисяч доларів США хабаря. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Після цього Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало проведення повного аудиту всіх проектів із використанням бюджетних коштів.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела написав, що Лозинський є людиною, наближеною до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.