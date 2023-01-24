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Еще один замминистра подал в отставку
Заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом он написал в Facebook.
"Спасибо коллегам и партнерам по правительству, парламенту, Офису президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов. Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. Что дальше – объявлю вскоре", – отметил Лукеря.
Напомним, ранее Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Его задержали при получении 400 тысяч долларов США взятки. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Затем Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры инициировало проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.