НАБУ затримало заступника Кубракова на хабарі у $400 тисяч - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки та затримало на хабарі колишнього першого заступника міністра розвитку громад та територій, а нині заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

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Про це повідомляють, зокрема, "Українська правда" та ZN.ua з посиланням на співрозмовників серед правоохоронців. При цьому саме НАБУ чи Спеціалізована антикорупційна прокуратура наразі про це не інформують.

Зазначається, що відповідне розслідування ведеться за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу.

За інформацією слідства, розмір хабаря становить 400 тисяч доларів, а його надання Лозинському пов'язане з закупівлею генераторів. Також вказано, що це провадження розслідується з 26 вересня 2022 року.

"Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - відреагували на новину в самому міністерстві.

Нагадаємо, що вже після цього, а саме 4 листопада Лозинський очолив Міністерство розвитку громад і територій як тимчасово виконуючий обов'язки міністра перед запланованою ліквідацією відомства.

2 грудня Кабмін ухвалив рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій. Втім, лиш 9 грудня Лозинський був звільнений з зазначеної посади і тоді ж призначений заступником очільника новоутвореного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. В свою чергу, очолив об'єднане відомство Олександр Кубраков, який до цього був міністром інфраструктури.