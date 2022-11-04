Обов’язки глави Мінрегіону тимчасово виконуватиме перший заступник Лозинський

Уряд України призначив першого заступника Міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського в.о. керівника відомства.

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Відповідне розпорядження Кабінету міністрів опубліковане на сайті уряду.

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків Міністра розвитку громад та територій України на першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 листопада звільнила Олексія Чернишова з посади очільника Мінрегіону. Кабінет міністрів призначив його головою правління НАК "Нафтогаз України".

Чернишов подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада. Кадрові перестановки розпочалися зі звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.