Ексглаву Мінрегіону Чернишов призначили очільником "Нафтогазу" — ЗМІ

Уряд України на засіданні 3 листопада призначив нещодавно звільненого з посади міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

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Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на свої джерела.

Чернишова звільнила з Мінрегіону Верховна Рада на засіданні 3 листопада, за декілька годин до рішення уряду про його нове призначення. Він подякував "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно".

Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада. Кадрові перестановки розпочалися зі звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Незабаром стало відомо, що НАК очолить Чернишов.

Чернишова призначили на посаду міністра розвитку громад та територій у березня 2020 року. До цього, з жовтня 2019 року по березень 2020-го, він був головою Київської обласної державної адміністрації.

Протягом 2017–2019 років Чернишов очолював Наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club.