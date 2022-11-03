- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Ексглаву Мінрегіону Чернишов призначили очільником "Нафтогазу" — ЗМІ
Уряд України на засіданні 3 листопада призначив нещодавно звільненого з посади міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на свої джерела.
Чернишова звільнила з Мінрегіону Верховна Рада на засіданні 3 листопада, за декілька годин до рішення уряду про його нове призначення. Він подякував "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно".
Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада. Кадрові перестановки розпочалися зі звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Незабаром стало відомо, що НАК очолить Чернишов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чернишова призначили на посаду міністра розвитку громад та територій у березня 2020 року. До цього, з жовтня 2019 року по березень 2020-го, він був головою Київської обласної державної адміністрації.
Протягом 2017–2019 років Чернишов очолював Наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club.