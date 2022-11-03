Экс-главу Минрегиона Чернышов назначили главой "Нафтогаза" - СМИ

Правительство Украины на заседании 3 ноября назначило недавно уволенного с должности министра развития громад и территорий Алексея Чернышова главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

Чернышова уволила из Минрегиона Верховная Рада на заседании 3 ноября, за несколько часов до решения правительства о его новом назначении. Он поблагодарил "всех, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всех с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно".

Он подал в Верховную Раду заявление об отставке 2 ноября. Кадровые перестановки начались с увольнения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Вскоре стало известно, что НАК возглавит Чернышов.

Его назначили на должность министра развития общин и территорий в марте 2020 года. До этого, с октября 2019 по март 2020-го, он был председателем Киевской областной государственной администрации.

В течение 2017-2019 годов Чернышов возглавлял Наблюдательный совет Украинского клуба недвижимости URE Club.