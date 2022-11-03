Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

Верховна Рада України звільнила з посади міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада схвалила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відкривши таким чином шлях на призначення головою "Нафтогазу". Голосування пройшло без звіту", - зазначив він.

За звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.

Сам Чернишов подякував "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно".

Раніше про звільнення Чернишова з посиланням на джерело повідомляло агентство РБК-Україна.

Нагадаємо, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук 2 листопада повідомив, що очільник Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Кадрові перестановки розпочалися зі звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. За інформацією депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка, НАК очолить нинішній міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов.

Чернишова призначили на посаду міністра розвитку громад та територій у березня 2020 року. До цього, з жовтня 2019 року по березень 2020-го, він був головою Київської обласної державної адміністрації.

Протягом 2017–2019 років Чернишов очолював Наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club.