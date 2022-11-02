Міністр розвитку громад та територій України подав у відставку

Очільник Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов подав до Верховної Ради заяву про відставку, повідомив 2 листопада представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"У Верховній Раді України зареєстровано заяву Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", – написав Мельничук в своєму Telegram.

Кадрові перестановки розпочалися зі звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. За інформацією депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка, НАК очолить нинішній міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв напередодні, що, за його даними, на найближчий пленарний тиждень Верховної Ради заплановане кадрове питання – звільнення Чернишова "у зв’язку з переходом на нову посаду".

Чернишова призначили на посаду міністра розвитку громад та територій у березня 2020 року. До цього, з жовтня 2019 року по березень 2020-го, він був головою Київської обласної державної адміністрації.

Протягом 2017–2019 років Чернишов очолював Наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club.