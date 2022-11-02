Министр развития громад и территорий Украины подал в отставку

Глава Министерства развития громад и территорий Алексей Чернышов подал в Верховную Раду заявление об отставке, сообщил 2 ноября представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А.М. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины", – написал Мельничук в своем Telegram.

Кадровые перестановки начались с увольнения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. По информации депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, НАК возглавит нынешний министр регионального развития Алексей Чернышов.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал накануне, что, по его данным, на ближайшую пленарную неделю Верховной Рады запланирован кадровый вопрос - увольнение Чернышева "в связи с переходом на новую должность".

Чернышова назначили на должность министра развития громад и территорий в марте 2020 года. До этого, с октября 2019 по март 2020-го, он был председателем Киевской областной государственной администрации.

В течение 2017-2019 годов Чернышев возглавлял Наблюдательный совет Украинского клуба недвижимости URE Club.