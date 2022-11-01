В Нафтогазе подтвердили отставку Витренко

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подтвердила, что Кабмин во вторник 1 ноября уволил председателя правления компании Юрия Витренко.

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"Кабинет Министров Украины своим решением от 01 ноября 2022 года удовлетворил заявление председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко об увольнении", - говорится в сообщении.

Согласно ему, Витренко продолжит занимать должность главы национальной компании до 03 ноября 2022 года включительно.

"Более подробная коммуникация по этому вопросу будет осуществлена в последний день работы Юрия Витренко в должности главы правления Нафтогаза", - сообщили в НАК.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Правительство уволило Витренко с должности главы "Нафтогаза". По словам нардепа НАК, возглавит нынешний министр регионального развития Алексей Чернышев.

До конца апреля 2022 года "Нафтогаз" более семи лет возглавлял Андрей Коболев (с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года). Причем против его увольнения выступили совместно Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.

На место Коболева со скандалом был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", который конфликтовал с Коболевым на тот момент уже больше года, а последние месяцы до этого занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля 2021 именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уволить Коболева.

Нацагентство по предотвращению коррупции заявило о незаконности этого назначения Витренко, увидев в этом конфликт интересов, и в июне выдало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступила тогдашний глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд. Однако через несколько дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания. Витренко остался во главе "Нефтегаза", а в сентябре Кабинет министров изменил состав наблюдательного совета НОК.

В феврале 2022 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу НАПК и возобновил действие предписания о прекращении контракта с Витренко. Однако он все равно остался в кресле главы "Нефтегаза", а в конце апреля был переназначен Кабмином еще на один год.