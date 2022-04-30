Кабмін залишив Вітренко у "Нафтогазі" ще на рік

Кабінет Міністрів України перепризначив Юрія Вітренко головою НАК «Нафтогаз» ще на один рік.

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Про це йдеться у наказі уряду.

Термін виконання повноважень Вітренко закінчився 29 квітня, тому з 30 квітня Уряд обрав та перепризначив його головою «Нафтогазу».

Нагадаємо, раніше Вітренко зазначав — Європа може недоотримати третину газу, який зараз експортується з Росії через Україну. За його словами, третину обсягу газу, який експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу українських станцій на нещодавно окупованих територіях.