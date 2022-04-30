Кабмин оставил Витренко в "Нафтогазе" еще на год

Кабинет министров Украины переназначил Юрия Витренко главой НАК «Нафтогаз» еще на одни год.

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Об этом говорится в приказе правительства.

Срок выполнения полномочий Витренко истек 29 апреля, поэтому с 30 апреля Правительство избрало и переназначило его главой «Нафтогаза».

Напомним, ранее Витренко отмечал — Европа может недополучить треть газа, экспортируемого сейчас из России через Украину. По его словам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу украинских станций на недавно оккупированных территориях.