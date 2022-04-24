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Энергетика
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Из-за войны Европа может лишиться трети транзита российского газа через Украину

Европа может недополучить газ из-за оккупации Украины
Европа может недополучить газ из-за оккупации Украины

Европа может недополучить треть газа, экспортируемого сейчас из России через Украину.

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Об этом сообщает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - отметил Юрий Витренко.

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно.

Как писал  Reuters, "Газпром" в 2022 году потеряет треть экспорта в Европу. На поставки "Газпрома" повлияют война в Украине, конкуренция со сжиженным природным газом, а также планы России перейти на расчеты в рублях

Отметим, после полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля Австрия решила полностью отказаться от закупок российской нефти.

А Германия к началу лета собирается начать процесс по отказу от газа из РФ. 

Автор:
Светлана Манько