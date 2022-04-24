Из-за войны Европа может лишиться трети транзита российского газа через Украину

Европа может недополучить треть газа, экспортируемого сейчас из России через Украину.

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Об этом сообщает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - отметил Юрий Витренко.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно.

Как писал Reuters, "Газпром" в 2022 году потеряет треть экспорта в Европу. На поставки "Газпрома" повлияют война в Украине, конкуренция со сжиженным природным газом, а также планы России перейти на расчеты в рублях

Отметим, после полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля Австрия решила полностью отказаться от закупок российской нефти.

А Германия к началу лета собирается начать процесс по отказу от газа из РФ.