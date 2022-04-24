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Через війну Європа може втратити третину транзиту російського газу через Україну
Європа може недоотримати третину газу, який зараз експортується з Росії через Україну.
Про це повідомляє голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"За нашими оцінками, третина обсягу газу, який експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - зазначив Юрій Вітренко.
Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як писав Reuters, "Газпром" у 2022 році втратить третину експорту до Європи. На постачання "Газпрому" вплинуть війна в Україні, конкуренція зі зрідженим природним газом, а також плани Росії перейти на розрахунки у рублях
Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну 24 лютого Австрія вирішила повністю відмовитися. від закупівель російської нафти
А Німеччина до початку літа збирається розпочати процес щодо відмови від газу з РФ.