Через війну Європа може втратити третину транзиту російського газу через Україну

Європа може недоотримати третину газу, який зараз експортується з Росії через Україну.

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Про це повідомляє голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"За нашими оцінками, третина обсягу газу, який експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - зазначив Юрій Вітренко.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022

Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо.

Як писав Reuters, "Газпром" у 2022 році втратить третину експорту до Європи. На постачання "Газпрому" вплинуть війна в Україні, конкуренція зі зрідженим природним газом, а також плани Росії перейти на розрахунки у рублях

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну 24 лютого Австрія вирішила повністю відмовитися. від закупівель російської нафти

А Німеччина до початку літа збирається розпочати процес щодо відмови від газу з РФ.