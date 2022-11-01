В Нафтогазі підтвердили відставку Вітренка

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” підтвердила, що Кабмін у вівторок 1 листопада звільнив голову правління компанії Юрія Вітренка.

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"Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно.

"Більше детальна комунікація з цього питання буде здійснена в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління Нафтогазу", - повідомили в НАК.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко повідомив, що Уряд звільнив Вітренка з посади голови "Нафтогазу". За словами нардепа НАК очолить теперішній міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов.

До кінця квітня 2022 року "Нафтогаз" понад сім років очолював Андрій Коболєв (з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року). Причому проти його звільнення спільно виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація. США також опосередковано розкритикували звільнення Коболєва, давши зрозуміти, що воно, на їхню думку, демонструє неповагу до корпоративного управління.

На місце Коболєва зі скандалом було призначено Вітренка — колишнього виконавчого директора "Нафтогазу", який конфліктував з Коболєвим на той момент уже більше року, а останні місяці перед цим обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики. Причому ще 12 лютого 2021 року саме Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю негайно звільнити Коболєва.

Нацагентство із запобігання корупції заявило про незаконність цього призначення Вітренка, побачивши в цьому конфлікт інтересів, і в червні видало припис розірвати з ним контракт, за що також виступила тодішня голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. Проте за кілька днів Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію цього припису. Вітренко залишився на чолі "Нафтогазу", а у вересні Кабінет міністрів змінив склад наглядової ради НАК.

У лютому 2022 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу НАЗК та поновив дію припису про припинення контракту з Вітренко. Однак він все одно залишився в кріслі голови "Нафтогазу", а в кінці квітня був перепризначений Кабміном ще на один рік.