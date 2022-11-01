Кабмін звільнив Вітренка, - нардеп

Кабінет міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління “Нафтогазу”. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

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"Кабмін звільнив Юрія Вітренка. Новим головою «Нафтогазу», скоріш за все, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку", - написав Гончаренко.

За словами нардепа, Уряд проголосував за відставку Вітренка одноголосно і це свідчить про те, що Вітренка відправили у відставку не через результати його роботи, а через "політичну волю".

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Вітренко звільнять з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до кінця тижня.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, за його даними, на найближчий пленарний тиждень Верховної ради заплановане кадрове питання – звільнення Чернишова "у зв’язку з переходом на нову посаду".

До кінця квітня 2022 року "Нафтогаз" понад сім років очолював Андрій Коболєв (з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року). Причому проти його звільнення спільно виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація. США також опосередковано розкритикували звільнення Коболєва, давши зрозуміти, що воно, на їхню думку, демонструє неповагу до корпоративного управління.

На місце Коболєва зі скандалом було призначено Вітренка — колишнього виконавчого директора "Нафтогазу", який конфліктував з Коболєвим на той момент уже більше року, а останні місяці перед цим обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики. Причому ще 12 лютого 2021 року саме Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю негайно звільнити Коболєва.

Нацагентство із запобігання корупції заявило про незаконність цього призначення Вітренка, побачивши в цьому конфлікт інтересів, і в червнівидало приписрозірвати з ним контракт, за що такожвиступила тодішня голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. Проте за кілька днів Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію цього припису. Вітренко залишився на чолі "Нафтогазу", а у вересні Кабінет міністрів змінив склад наглядової ради НАК.

У лютому 2022 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу НАЗК та поновив дію припису про припинення контракту з Вітренко. Однак він все рівно залишився в кріслі голови "Нафтогазу", а в кінці квітня був перепризначений Кабміном ще на один рік.