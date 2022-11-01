Кабмин уволил Витренко, - нардеп

Кабинет министров уволил Юрия Витренко с должности председателя правления "Нафтогаза". Об этом на своем телеграмм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", - написал Гончаренко.

По словам нардепа, Правительство проголосовало за отставку Витренко единогласно и это свидетельствует о том, что Витренко отправили в отставку не из-за результатов его работы, а из-за "политической воли".

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Витренко уволят с должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до конца недели.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что, по его данным, на ближайшую пленарную неделю Верховной рады запланирован кадровый вопрос - увольнение Чернышева "в связи с переходом на новую должность".

До конца апреля 2022 года "Нафтогаз" более семи лет возглавлял Андрей Коболев (с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года). Причем против его увольнения вместе выступили Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.

На место Коболева со скандалом был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", который конфликтовал с Коболевым на тот момент уже больше года, а последние месяцы до этого занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля 2021 именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уволить Коболева.

Нацагентство по предотвращению коррупции заявило о незаконности этого назначения Витренко, увидев в этом конфликт интересов, и в июне выдало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступила тогдашний глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд. Однако через несколько дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания. Витренко остался во главе "Нефтегаза", а в сентябре Кабинет министров изменил состав наблюдательного совета НОК.

В феврале 2022 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу НАПК и возобновил действие предписания о прекращении контракта с Витренко. Однако он все равно остался в кресле главы "Нефтегаза", а в конце апреля был переназначен Кабмином еще на один год.