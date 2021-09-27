Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Ковалив.

"Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому теперь акционер (Кабмин) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения", — написала Ковалив.

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Ранее о своей отставке заявили независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру экономики Алексею Любченко провести конкурс по отбору новых независимых членов набсовета.

Конкурс должен завершиться в ноябре, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиям к кандидату на пост председателя правления и провести конкурс на эту должность до 1 мая 2022 года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

Кроме членов наблюдательного совета компанию "Нафтогаз Украины" также решили покинуть главный исполнительный директор Отто Ватерландер и финансовый директор Петер Ван Дрил.

Ватерландер и Ван Дрил начали работу в "Нафтогазе" в январе 2020 года.